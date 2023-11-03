Путин: Попытка США руками Киева организовать еврейский погром в РФ — свинство

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Президент РФ Владимир Путин назвал «невероятным свинством» попытки Запада при помощи Украины организовать на территории России еврейские погромы. Такое заявление российский лидер сделал во время своего выступления на встрече с новым составом Общественной палаты РФ,
Глава российского государства отметил, что для позиции западных политиков трудно подобрать какое-то однозначное определение. Они явно отличаются извращенным сознанием, сказал президент. Они всегда преследуют исключительно собственные цели, игнорируя интересы других государств. Конечной целью Запада является борьба с Россией и ее ослабление при помощи раскачки ситуации внутри страны. Путин подчеркнул, что в таком многонациональном государстве, как Россия, это недопустимо.
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Александр Бойцов