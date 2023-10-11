Путин: Попытки Запада изолировать Россию провалились

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Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
На пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности Владимир Путин заявил, что процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим. К тому же, по словам президента, Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права.
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Евгения Парфентьева