Путин поправил форму офицеру с «черным чемоданчиком»

Фото: сайт Кремля
Песков: Путин всегда контролирует ядерные силы
Президент России Владимир Путин, во время своего визита в Дербент, поправил форму морского офицера, который стоял с чемоданом у трапа воздушного судна. Телеграмм-канал Shot опубликовал данную видеозапись.
На видеоролике видно, как российский лидер подошел к офицеру, который стоял у вертолета с «черным чемоданчиком» и пожал ему руку. Портал сообщает, что в руках военнослужащего был тот самый чемодан с кнопкой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда контролирует ядерные силы.
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На видеоролике видно, как российский лидер подошел к офицеру, который стоял у вертолета с «черным чемоданчиком» и пожал ему руку. Портал сообщает, что в руках военнослужащего был тот самый чемодан с кнопкой.
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Анастасия Крестьянова