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Владимир Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
В рамках обращения к военнослужащим президент России Владимир Путин попросил почтить память погибших во время мятежа 24 июня минутой молчания. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня, 27 июня, Путин выступает перед военными, которые участвовали в событиях минувших выходных.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Путина: подразделения из зоны СВО не снимались в выходные.
«Погибшие летчики с честью выполнили свой долг 24 июня», — сказал президент.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Путина: подразделения из зоны СВО не снимались в выходные.
Екатерина Коршунова