Путин поручил ГД принять закон об ответственности за утилизацию упаковки

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Путин поручил обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки в РФ
Президент России Владимир Путин поручил законодателям принять закон, предусматривающий ответственность производителей за утилизацию упаковки. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
В перечне поручений главы государства отмечено, что правительству совместно с Госдумой, необходимо принять закон до 1 августа 2023 года. Отмечается, что нововведения коснуться производителей товаров и упаковки в части утилизации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин не исключил введение уголовной ответственности за поджоги травы и леса.
В перечне поручений главы государства отмечено, что правительству совместно с Госдумой, необходимо принять закон до 1 августа 2023 года. Отмечается, что нововведения коснуться производителей товаров и упаковки в части утилизации.
Анастасия Крестьянова