Путин поручил нарастить производство БПЛА «Куб» и «Ланцет»

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Российский лидер Владимир Путин, на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет».
«Российские беспилотники себя очень хорошо зарекомендовали, нужно увеличить их производство», - заявил глава РФ.
Ранее журналист Эрик Нурдберг заявил, что Вооруженные силы Украины оказались бессильны перед российским беспилотником «Ланцет». По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.
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