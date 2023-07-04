Путин поручил обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить россиянам, едущим на отдых по Крымскому мосту, все меры безопасности, а также облегчить ожидание проезда.
Во вторник, 4 июля, Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. На мероприятии затронули и тему пробки при въезде на Крымский мост.
Президент поручил российскому правительству слаженно работать со всеми службами. По его словам, необходимо сделать все возможное для российских граждан, стоящих в пробке.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что ситуация при въезде на Крымский мост стабилизировалась. Сейчас ожидание проезда не превышает одного часа.
Читайте также:
Пробка перед Крымским мостом растянулась на 13 километров
Крымские отели не будут применять санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки
Количество постов досмотра у Крымского моста увеличено
Президент поручил российскому правительству слаженно работать со всеми службами. По его словам, необходимо сделать все возможное для российских граждан, стоящих в пробке.
«Если не получится избежать пробок, то надо помочь людям нормально перенести ожидание», - заявил глава государства.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что ситуация при въезде на Крымский мост стабилизировалась. Сейчас ожидание проезда не превышает одного часа.
Читайте также:
Пробка перед Крымским мостом растянулась на 13 километров
Крымские отели не будут применять санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки
Количество постов досмотра у Крымского моста увеличено
Элина Позднякова