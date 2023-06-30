Путин поручил облегчить въезд в Россию для инвесторов

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Путин распорядился упростить въезд в РФ для иностранных инвесторов
По распоряжению главы государства, правительство должно проанализировать российское законодательство и выявить те нормы, которые препятствует прибытию и работе на территории страны иностранных инвесторов. После того, как барьеры в нормативной базе будут выявлены, необходимо внести соответствующие поправки, которые упростят выдачу виз для такой категории людей и облегчат получение разрешений на работу.
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Анастасия Крестьянова