Путин поручил перевести все игровые серверы «в зону «RU»

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Глава РФ Владимир Путин высказался о переводе игровых серверов на российский домен «RU», во время своего выступления на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
«Надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «RU», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
Ранее Владимир Путин также заявил, что Россия имеет проводить спортивные соревнования на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных атлетов.
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