Путин поручил помочь жителям Крымского района после возгорания на полигоне

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил максимально помочь жителям Крымского района после возгорания на полигоне.
Президент России заслушал доклад главы республики Сергея Аксенова о происшествии. Он был проинформирован о том, что в результате инцидента, было эвакуировано около 2200 человек. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. В настоящее время причины пожара на полигоне не установлены, однако, по поручению главы государства, будут выясняться.
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