Путин поручил правительству создать план развития природоподобных технологий

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Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение создать план по развитию природоподобных технологий. Соответствующий указ опубликован на российском правовом портале.
«В шестимесячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в РФ», — говорится в документе.
Уточняется, что план включает в себя подготовку кадров, создание научной инфраструктуры, а также проведение исследований.
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