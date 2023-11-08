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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании упрощённого КПП на границе с Китаем

08 ноября 2023, 19:35
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин получил до 15 марта 2024 года продумать создание упрощённого пропускного пункта на границе с Китаем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что рассмотрением вопроса будет заниматься правительство РФ, а также власти Забайкальского и Хабаровского краёв.

По поручению президента, будет рассмотрен вопрос создания упрощённого КПП на границе с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР).


Ответственным за доклад назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы вышеупомянутых регионов. Они должны проконтролировать подготовку доклада до 15 марта 2024 года.

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Путин дал «Газпрому» поручение разработать план по газификации Биробиджана
08 ноября 2023, 20:20

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поручил энергетической компании «Газпром» разработать план по газификации города Биробиджан, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать и утвердить планы-графики («дорожные карты») по подключению г. Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», - сообщается в тексте обнародованного документа. 

Отмечается, что точный план необходимо предоставить до 1 ноября 2025 года.

Напомним, в настоящее время «Газпром» ведёт переговоры с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией о сотрудничестве на ближайшие 15 лет.

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#владимир путин
#газификация
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РИА: Требование Еврокомиссии к Киеву уважать другие языки не коснется русского
08 ноября 2023, 19:59

Фото: iStock/makaule

Еврокомиссия не будет обращать внимания на ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности её вступления в Евросоюз, об этом «РИА Новости» сообщил европейский чиновник в Брюсселе, пожелавший остаться анонимным.
«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Киевом реформы)», - прокомментировал ситуацию европейский чиновник. 

Он также добавил, что Еврокомиссия обращает гораздо более пристальное внимание на ситуацию с венграми, румынами и болгарами на Украине. Киевским властям было необходимо внедрить несколько реформ, касающихся, в основном, образования. При этом, как отметил чиновник, Украина сделала уже достаточно много шагов в этом направлнеии.

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#венгрия
#румыния
#болгария
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Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам
08 ноября 2023, 19:41

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, на встрече с представителями кабмина РФ, поблагодарил Министерство здравоохранения за серьезное отношение к медикам-онкологам.
«Кстати говоря, я сегодня был в Центре Рогачева, с утра с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, председателем правительства РФ) говорили об этом. Хочу поблагодарить Министерство (здравоохранения РФ) за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Центр Рогачёва, о котором говорит Путин - это Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. В своём профиле он признан крупнейшей клиникой в Европе. 

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Путин поговорил с Мишустиным

Путин поручил рассмотреть вопрос о создании упрощённого КПП на границе с Китаем
#рф
#владимир здравоохранение
#минздрав рф
#онкология
#медики
#правительство
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Президент Штайнмайер призвал немцев с арабскими корнями не поддерживать ХАМАС
08 ноября 2023, 19:36

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи призвал немцев арабского происхождения дистанцироваться от ХАМАС. Об этом он сказал во время круглого стола под названием «Война на Ближнем Востоке: За мирное сосуществование в Германии!».
Он также попросил людей с арабскими корнями не поддерживать антисемитские настроения и не позволять сторонникам радикального палестинского движения себя использовать. Президент призвал сограждан говорить только самим за себя и давать решительный отпор террору.

По словам Штайнмайера, в Германии нет места разжиганию межнациональной, межэтнической и религиозной розни, равно как и призывам к уничтожению какого-либо государства или его граждан. 

Среди гостей в резиденции Бельвю в Берлине были представители еврейских и палестинских общин, а также пережившая Холокост общественный деятель Марго Фридлендер.

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#президент
#германия
#хамас
#фрг
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Путин поговорил с Мишустиным
08 ноября 2023, 19:28

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, во время заседания кабмина, поговорил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Сегодня я был, вы, наверное, заметили уже, в Центре Димы Рогачева, мы с Михаилом Владимировичем говорили об этом», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта. По словам Мишустина, порядка 800 миллионов предусмотрено на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктам, которые созданы на базе искусственного интеллекта.

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#правительство
#михаил мишустин
#владимир путин
#кабмин
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Путин поручил возобновить авиасообщение в Хабаровском крае
Путин поручил Минобороны возобновить авиасообщение в Хабаровском крае
08 ноября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны до 1 июня представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с Комсомольском-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что заниматься разработкой предложений будет правительство РФ, министерство обороны РФ и власти Хабаровского края. 

Также, по поручению президента будет реконструирована взлётно-посадочная полоса аэродрома в городе Комсомольск-на-Амуре.

Ответственными за подготовку предложений назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. 

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#владимир путин
#минобороны рф
#авиасообщение
#сергей шойгу
#правительство
#михаил мишустин
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В США выяснили, зачем ХАМАС начало войну с Израилем
NYT: ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуться к вопросу Палестины
08 ноября 2023, 19:15

Фото: iStock/e-crow

Движение ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, об этом американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.
«Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах, и что арабский мир поддержит нас», - прокомментировал ситуацию Тахер Эль-Нуну, советник движения по вопросам прессы.

В NYT также отметили, что лидеры ХАМАС надеются, что нынешние военные действия повлияют на возвращение на стол палестинского вопроса и снимет с него статус-кво.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#хамас
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В США заявили о риске полного прекращения гумпомощи Украине
USAID: у правительства США не осталось финансов для прямой поддержки Украины
08 ноября 2023, 18:49

Фото: iStock/Andrii Atanov

У США не осталось средств для оказания прямой бюджетной помощи Украине. Об этом сообщает помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
Отмечается, что без оказания прямой поддержки со стороны Вашингтона правительству Украины придётся произвести эмиссию денег, а также прекратить выплачивать зарплату критически важным служащим, что негативно скажется на многих отраслях экономики, в том числе, ударит и по военной сфере. 

При этом, высок риск того, что Вашингтону придётся сократить гуманитарную помощь Украине на 75% или же полностью прекратить её реализацию. 

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#сша
#украина
#финансы
#гуманитарная помощь
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Бундесвер начал постепенный вывод систем ПВО и персонала из Польши
08 ноября 2023, 18:42

Фото: istockphoto/vadimrysev

Министерство обороны Германии приступило к постепенному выводу средств противовоздушной обороны и военного персонала с территории Польши. Об этом оборонное ведомство ФРГ сообщило сегодня, 8 ноября.
В заявлении Минобороны указано, что немецкая группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою оперативную миссию в Польше в пятницу, 10 ноября. После прощального построения 15 ноября начнется постепенный отвод в Германию трёх боевых единиц и обслуживающего персонала.

Германия отправила в Польшу свои системы Patriot вместе с экипажами в январе нынешнего года вскоре после инцидента, в результате которого на территорию республики упала ракета С-300, запущенная Украиной, и убила двух человек. На данный момент на территории Польши развернуты три немецкие системы Patriot и около 320 обслуживающих их военных бундесвера.

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#человек
#германия
#минобороны
#польша
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