Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть создание космических аппаратов для низких орбит. Об этом сообщили в Кремле.
Уточняется, что речь идет о тех космических станциях, которые выполняют свои функции на низких орбитах. Рабочее расстояние для таких аппаратов не превышает 200 км. Президент также заявил ведомствам о необходимости создания образцов таких станций для проведения соответствующих испытаний.
Читайте также:
Добровольцы СВО и участники терробороны будут приносить присягу
Путин провёл совещание с Совбезом и обсудил поддержку россиян за границей
Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Анастасия Крестьянова