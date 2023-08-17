Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие после выхода из декрета

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение родителями права на получение пособия по уходу за ребенком после выхода из декретного отпуска вплоть до достижения ребенком возраста полутора лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что сроком исполнения поручения названо 1 октября 2024 года. Ответственными за исполнение поручения названы премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
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