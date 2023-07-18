Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по недопущению дискриминации по национальному признаку в СМИ.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Срок исполнения поручения, данного Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору — 1 сентября 2023 года.
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«Принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», — говорится в тексте поручения.
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Диана Аванесян