Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию раненых в СВО

Фото: сайт Кремля
Государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках посещения центра поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.
В центре «Возвращение» Путину рассказали о том, что среди участников СВО есть те, которые лишились конечностей. И им необходимы современные протезы.
Несмотря на высокую стоимость современных протезов, государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения ими участников СВО, подчеркнул Путин. Он добавил, что молодые люди не должны сталкиваться с ограничениями в обычной жизни из-за ранений, полученных в зоне спецоперации.
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«Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной», - отметил глава государства.
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Элина Позднякова