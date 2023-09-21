Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию раненых в СВО

Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию раненых в СВО

21 сентября 2023, 18:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках посещения центра поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.
В центре «Возвращение» Путину рассказали о том, что среди участников СВО есть те, которые лишились конечностей. И им необходимы современные протезы.

«Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной», - отметил глава государства.


Несмотря на высокую стоимость современных протезов, государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения ими участников СВО, подчеркнул Путин. Он добавил, что молодые люди не должны сталкиваться с ограничениями в обычной жизни из-за ранений, полученных в зоне спецоперации.

Читайте также:

Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета

Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Путин заявил, что попытки отменить российское искусство ничтожны




#государство
#люди
#сво
#путин
Читайте нас в
Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге
21 сентября 2023, 18:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства вышел на связь из инновационного научно-технологического центра Великого Новгорода. Открытие парка приурочено к выставке, посвященной системе среднего профессионального образования в регионе. В рамках мероприятия. Владимир Путин ознакомился с выставкой и приял участие в открытии технопарка в Калуге. Отмечается, что аналогичный проект разрабатывается для Нижнего Новгорода.
 
Российский лидер поблагодарил всех причастных за проделанную работу и подчеркнул важность технопарка для экономики страны. Владимир Путин пояснил, что центр подготовит специалистов, которые внесут значимый вклад в развитие. 

Читайте также: 
 
Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета

Шольц сделал шокирующее заявление о Путине

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном



#владимир путин
#мероприятия
#заседание
#заявление
#развитие
#лидер
Читайте нас в
Посол Келин: Риторика Британии в отношении Украины меняется после провалов ВСУ
21 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/nevenmn

Британская риторика в отношении Украины меняется на фоне отсутствия успехов по ходу контрнаступления ВСУ. Теперь Лондон призывает быть готовыми к затяжному противостоянию.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Он отметил, что британские власти говорят, что залогом успеха в этом длительном противостоянии станет глубина ресурсов каждой из конфликтующих сторон, отметив, что Украина такой глубиной, конечно, не обладает.

Дипломат рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Андрей Келин подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.

Читайте также:

В Британии предъявили пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ

NatCen: Две трети британцев поддерживают усиление ядерного арсенала

Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией

#россия
#украина
#посол
#дипломат
Читайте нас в
Украина получила 10 шведских танков Strv122 с обученными экипажами ВСУ
21 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/WDnet

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. Об этом стало известно из сообщения ВС королевства.
«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», - заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матса Людвига.

Strv122 представляет собой доработанный немецкий танк Leopard 2. У Швеции было всего 120 таких танков, 10 из которых было решено передать Украине.

При этом командующий армией Йонни Линдфорс заявил, что решение о передачи этих танков Украине является совершенно правильным. Однако теперь стоит приобрести их в большом количестве взамен отправленных Киеву.

Читайте также:

Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

Зеленский теряет союзников одного за другим

США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ
#оружие
#танк
#рф
Читайте нас в
Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
21 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/trekandshoot

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей, передает телеканал NBC News.
«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед членами конгресса в конце прошлого года, когда её спикером была член демократической партии Нэнси Пелоси.
 
Напомним, 21 сентября, в четверг, Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с членами конгресса. Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

Читайте также:

Зеленский теряет союзников одного за другим

Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет

США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ


 
#оружие
#финансирование
#занятость
#зеленский
#рф
Читайте нас в
Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета
21 сентября 2023, 17:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 21 сентября приехал в Великий Новгород, здесь он проведет заседание президиума Госсовета на тему развития рынка труда в стране, передает РИА Новости.
Кроме того, российский лидер проведет встречу с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проводится в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Его посетили более пяти тысяч человек, в том числе из Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии.

Ранее Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. По его словам, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

Читайте также:

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

Путин принял приглашение поучаствовать в форуме в КНР

Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
#человек
#лидер
Читайте нас в
Зеленский теряет союзников одного за другим
Экс-разведчик Риттер: Польша и другие страны отворачиваются от Зеленского
21 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина теряет союзников одного за другим, многие страны начали отворачиваться от нее. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что страны Евросоюза отдают Украине устаревшее оружие, которое идет под списание, создавая видимость активной поддержки. Однако реальной пользы от этого вооружения для ВСУ нет.

Таким образом, по словам Риттера, Украина стала государством, чья армия оказалась не в состоянии перехватить инициативу на линии соприкосновения.

Читайте также:

США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ

Полковник Макгрегор: Байден всего лишь исполнитель чужих приказов

В украинском телеэфире Зеленский слушал в зале сам себя на Генассамблее ООН
 
#европа
#украина
#польша
#всу
#зеленский
#киев
Читайте нас в
Сийярто: НАТО и ЕС просили Венгрию не встречаться с коллегами из России
21 сентября 2023, 17:01

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Партнеры Венгрии по НАТО и Евросоюзу настоятельно рекомендовали членам делегации страны не встречаться с представителями России и Белоруссии во время Генеральной ассамблеи ООН. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В интервью китайскому телеканалу CGTN он заявил, что Будапешт считает такое поведение дорогой в тупик. Этот подход не  будет способствовать мирному урегулированию конфликта и снятию противоречий. Сийярто отметил,  что западные политики вовсе не стремятся использовать Генассамблею и площадку ООН в качестве платформы для диалога.

Венгерский дипломат пояснил, что  если избегать встреч и диалога с тем, с кем имеются какие-то расхождения или конфликты, то невозможно будет добиться их мирного разрешения. Ранее Сийярто заявил,  что намерен встретиться на этой неделе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и посоветовал своим коллегам из Западной Европы сделать то же самое.

Читайте также:

Власти Венгрии одобрили оценку Путина событий 1956 года

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что во всем мире смеются над европейскими санкциями

Сийярто: Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине

#мид
#интервью
#оон
#дипломат
#венгрия
Читайте нас в
Еврокомиссия и власти Германии создают препятствия для работы RT в стране
21 сентября 2023, 16:56

Фото: iStock/bluejayphoto

Еврокомиссия вместе с немецкими властями решает, как воспрепятствовать работе российского телеканала RT и информагентства Ruptly. Об этом сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес.
Она напомнила, что Евросоюз запретил трансляцию некоторых российских СМИ на территории европейских государств. Причиной этому стала пропаганда и оправдание действий на Украине, в которых обвиняют Россию.

RT отмечает, что, по словам Макгиннес, в Евросоюзе идёт активная работа над блокировкой российских информационных ресурсов.

При этом, в Германии наблюдаются попытки обхода блокировок. Так создаются запрещённые зеркальные домены RT Germany и ряда Telegram-каналов. 

В связи с этим, Еврокомиссия начала активную работу с властями Германии по поиску запрещённого контента с последующей блокировкой площадок, на которых он размещён.

Читайте также:

Шольц сделал шокирующее заявление о Путине

Депутат Чепа назвал заявления Шольца в адрес Путина «клоунскими»

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»
#германия
#россия
#сми
#запрет
#ограничения
Читайте нас в
США запретили Украине использовать американское оружие для атак по РФ
WP: Пентагон не разрешил ВСУ использовать оружие США для атак в России
21 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России. Это произошло после атаки беспилотниками на Кремль. Так пишет обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, между Милли и Залужным было тесное сотрудничество.

«После того, как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли предупредил Залужного, чтобы ВСУ не использовали американское оружие в подобных атаках внутри России», - заявил Игнатиус.

Он также добавил, что подход Милли к данному вопросу оказался весьма расчетливым ввиду дальнейших поставок РСЗО HIMARS и истребителей F-16 на Украину.

Читайте также:

Американский журналист рассказал о грядущем мятеже украинский армии

Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями

Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#военные
#оружие
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф