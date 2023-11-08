Путин поручил возобновить авиасообщение в Хабаровском крае

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны до 1 июня представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с Комсомольском-на-Амуре.
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Анастасия Чинкова