Путин посетил исторические достопримечательности в Дербенте

Фото: kremlin.ru
Президент осмотрел цитадель «Нарын-Кала»
По приезду в Дербент президент России Владимир Путин посещает исторические достопримечательности региона, в частности, глава государства уже осмотрел цитадель «Нарын-Кала».
Экскурсию главе государства проводит главный архитектор Дербента Иса Магомедов. Он показал президенту хамам 17 века в цитадели «Нарын-Кала», в котором можно попариться. По словам Магомедова, у туристов он пользуется большой популярностью.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где у него состоится совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым.
«С 1971 года исследования ведут здесь археологические. Уже тогда пришли к выводу, что здесь были первые поселения», — приводят «Известия» слова Путина во время экскурсии.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где у него состоится совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым.
Мелисса Тимофеева