Путин посетил ракетно-космическую корпорацию в Королёве

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин прибыл ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где пройдет совещание по развитию ракетно-космической отрасли.
«Энергия» располагается в городе Королёв Московской области.
В компании зампреда правительства РФ Дениса Мантурова, главы Роскосмоса Юрия Борисова и генконструктора «Энергии» Владимира Соловьева Владимир Путин посетил выставку перспективных проектов космической отрасли.
Напомним, космонавты Чуб и Кононенко пустили с МКС бауманский спутник с солнечным парусом. Этот запуск направлен на изучение движения космического аппарата, использующего солнечные паруса для маневрирования в космосе. Помимо этого, космонавты сумели успешно отключить контур дополнительного радиатора на модуле «Наука» от его основного контура.
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В компании зампреда правительства РФ Дениса Мантурова, главы Роскосмоса Юрия Борисова и генконструктора «Энергии» Владимира Соловьева Владимир Путин посетил выставку перспективных проектов космической отрасли.
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Евгения Парфентьева