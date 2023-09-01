Путин посетил своё родовое село Тургиново в Тверской области

Фото: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 23 июня, посетил село Тургиново в Тверской области, где находятся могилы его предков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, президент решил посетить Тургиново после посещения образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, где он осмотрел его новый кампус.
«Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.
В 2016 году Владимир Путин уже посещал Тургиново, приняв участие в рождественском богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы, которому он подарил Смоленскую икону Божией Матери.
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«Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.
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