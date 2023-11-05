Путин посетит Казахстан на следующей неделе

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин на следующей неделе с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» сообщил журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что Путин встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым, с которым обсудит региональные и мировые вопросы.
Помимо поездки в Казахстан, российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.
Также сообщается, что Путин в ходе этих совещаний рассмотрит вопросы по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране.
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Помимо поездки в Казахстан, российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.
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Анастасия Чинкова