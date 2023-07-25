Путин посетит Китай в октябре

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Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Отмечается, что в октябре в Китае будет проходить форум «Один пояс - один путь». Пекин направил Москве приглашение и по словам представителя Кремля, российский президент посетит страну.
Накануне, о предстоящей поезде главы государства в Китай сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество и обменяются мнениями о мировой обстановке.
Прежде, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о намерении Путина встретиться отдельно с каждым лидером в рамках саммита «Россия - Африка», проведение которого запланировано на 26-29 июля.
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Накануне, о предстоящей поезде главы государства в Китай сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество и обменяются мнениями о мировой обстановке.
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Анастасия Крестьянова