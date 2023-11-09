Путин пошутил про отключившийся в ходе выступления в Казахстане микрофон

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Президент России Владимир Путин пошутил насчёт отключившегося во время его выступления микрофона. Эта шутка привлекла внимание журналистов кремлёвского пула в Telegram.
Выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Путин рассказывал о поставках электроэнергии и транзите угля. После фразы «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...» речь Путина оборвалась, но уже через мгновение микрофон снова заработал.
Напомним, что в четверг, 9 ноября, Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Астану, где его встретил коллега Токаев. В ходе переговоров главы государств обсудили сотрудничество между странами, а также рассмотрели региональные и международные вопросы.
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«Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», – пошутил российский президент и добавил, что Россия действительно готова сотрудничать с Казахстаном.
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Анастасия Чинкова