Путин потребовал до 1 сентября текущего года утвердить нацпроект по БПЛА

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Президент России Владимир Путин потребовал до 1 сентября 2023 года года утвердить национальный проект по развитию беспилотных летательных аппаратов, который должен стать приоритетным при формировании трехлетнего бюджета.
«Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
Он попросил коллег утвердить проект до 1 сентября 2023 года. Кроме того, он должен стать приоритетным при формировании бюджета с 2024 по 2026 годы.
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