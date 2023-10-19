Путин потребовал приструнить «дельцов от хоккея», экспортирующих молодые таланты

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Владимир Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», которые вывозят хоккеистов за границу в юном возрасте, обескровливая таким образом отечественный спорт. Такое заявление он сделал на заседании Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ.
Владимир Путин обратился к главе министерства спорта РФ Олегу Мытыцину и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с поручением разработать правовые и ведомственные положения для урегулирования процесса отъезда российских хоккеистов, особенно молодых, за границу.
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Александр Бойцов