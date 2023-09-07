Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» в зоне СВО

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Президент РФ Владимир Путин повысил командира группировки «Центр», находящегося на территории СВО, Андрея Мордвичева до звания генерал-полковника. Об этом стало известно из официального указа Президента, документ опубликован на официальном портале правовой информации. До повышения Мордвичев проходил службу в звании генерал-лейтенанта и руководил восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. С 16 февраля 2023 года занимал должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).
Кроме того, звание генерал-полковника присвоено Геннадию Анашкину, Александр Шестаков поднялся в звании до генерал-лейтенанта.
Морчдичев заменил главу группировки «Центр» Александра Лапина, которого не раз раскритиковывал глава Чечни Рамзан Кадыров, в том числе за оставленный город Красный Лиман.
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Кроме того, звание генерал-полковника присвоено Геннадию Анашкину, Александр Шестаков поднялся в звании до генерал-лейтенанта.
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Алина Юрчак