Путин повысил в звании командующего группировкой «Восток» Кузьменко

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующего группировкой российских войск «Восток» в зоне спецоперации на Украине Андрею Кузьменко.
В конце октября, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал с проверкой в пункт управления группировки войск «Восток», Кузьменко докладывал главе оборонного ведомства о выполнении его поручения по созданию штатных подразделений БПЛА и обеспечению их ударными беспилотниками и укомплектованию специалистами.
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Александр Бойцов