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Путин поздравил Эрдогана со столетием образования Турецкой Республики

29 октября 2023, 23:10
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

В ходе своего обращения российский президент назвал Эрдогана дорогим другом и отметила, что Турция заслуженно пользуется на мировой арене высоким авторитетом. По словам Путина, отношения двух стран развиваются в духе добрососедства и дружбы, планомерно реализуя совместные проекты.

Президент России пожелал Эрдогану успехов и крепкого здоровья, а гражданам Турции — процветания и счастья.

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Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев
29 октября 2023, 23:27

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Израиль внимательно следит за событиями, развивающимися в Дагестане, говорится в официальном заявлении Тель-Авива, которое было опубликовано на сайте офиса премьер-министра. Он выразил надежду на то, что российские власти обеспечат безопасность своих граждан еврейского происхождения и граждан Израиля в свете сообщений о происшествиях в аэропорту Махачкалы.
«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности тщательно мониторят события, развивающиеся в Дагестане, на юге России. Израиль надеется на то, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех граждан Израиля и евреев, где бы они ни находились, и будут энергично пресекать любые проявления беспорядков и провокаций, направленных против евреев и израильтян», - говорится в заявлении.
В воскресенье в Махачкале местные жители ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщается, что ворвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, данные меры будут действовать до восстановления нормальной обстановки. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело в связи с массовыми беспорядками.

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ЦАХАЛ заявил, что поразил объекты «Хезболлы»
29 октября 2023, 23:20

Фото: iStock/e-crow

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении целей, принадлежащих ливанскому движению «Хезболла». Уточняется, что это стало ответной реакцией на огонь со стороны Ливана. Об этом пишет РИА Новости.
«В ответ на обстрелы израильской территории из Ливана ранее сегодня самолет ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим организации «Хезболла» в Ливане», — проинформировали в израильской армии.

В ЦАХАЛ отметили, что среди пораженных целей была инфраструктура управления, а также другая военная инфраструктура движения «Хезболла».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#израиль
#армия
#инфраструктура
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В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа
Bloomberg: кампания Израиля в секторе Газа продлится до шести месяцев
29 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/e-crow

Кампания Израиля в секторе Газа, как ожидается, продлится от шести недель до полугода. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, службы безопасности Израиля создали группу, главной целью которой является уничтожение всех лидеров ХАМАС, которые причастны к нападению на Израиль 7 октября. Сообщается, что Вашингтон и другие союзники оказывают давление на израильских властей, чтобы те конкретизировали свои цели.

Ранее сообщалось, что российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву. 

Напомним, в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.

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#израиль
#мид
#мид рф
#удар
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Украинцы попросили Россию в ООН помочь вернуть детей с Запада, заявил МИД
Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей
29 октября 2023, 21:28

Фото: iStock/iDymax

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. Об этом Лукьянцев сообщил в эфире Первого канала.
По его словам, обращения такого рода продолжают поступать, а РФ старается разобраться в каждом случае. 

Ранее омбудсмен Львова-Белова заявила, что Россия не получила ни одного запроса в отношении вывезенных из зоны боевых действий детей. По её словам, претензии Международного уголовного суда в Гааге необоснованы, потому что у большинства детей, вывезенных из зоны боевых действий, не осталось родных, которые настаивали бы на воссоединении семьи. Также Львова-Белова подчеркнула, что в случае, если поступит запрос о том, что дети были якобы незаконно депортированы, то подобное дело будет рассматриваться в пользу ребёнка.

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Власти Газы: ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе
29 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/Gilnature

Информационный центр правительства Газы заявил, что израильская армия сообщила о возможном бомбовом ударе по православному культурному центру и православной школе в секторе Газа, где нашли укрытие от израильских обстрелов 1,5 тысячи мирных жителей. Об этом сообщает «Аль-Джазира».
Ранее сообщалось, что больница «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу. По информации МВД Палестины, Армия Обороны Израиля также нанесла удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
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#армия
#человек
#министр
#удар
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МИД Израиля вызвал российского посла Викторова из-за визита ХАМАС в Москву
29 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву. Об этом сообщает израильское внешнеполитическое ведомство.
Ранее министерство иностранных дел Израиля назвало приглашение делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Москву «недостойным шагом». В министерстве отметили, что этот шаг способствует «легитимации зверствам террористов ХАМАС». В ведомстве также потребовали немедленно выслать представителей ХАМАС.

Напомним, в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.

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#мид рф
#израиль
#палестина
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В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку
Грин: Украина целиком зависит от поддержки США, но продолжает просить деньги
29 октября 2023, 20:25

Фото: iStock/ValleraTo

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. Об этом Грин написала в социальной сети X.
Грин отметила, что США сражаются в прокси-войне с РФ. По ее словам, она всегда была против финансовой поддержки Украины, также она будет действовать и по отношению к Израилю, так как Вашингтону необходимо решать проблемы внутри своего государства.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. Сообщается, что США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров.

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Медведев отреагировал на шутку Маска про Иран и американские базы
Медведев в ответ на пост Маска про Иран и США с иронией напомнил об угрозе от РФ
29 октября 2023, 20:04

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на шутку американского миллиардера Илона Маска про военные базы США и Иран с иронией попросил в социальной сети X не забывать и об «угрозе» от РФ.
«Но ведь есть еще и россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!», — ответил Медведев.

Напомним, Илон Маск опубликовал в социальной сети X мем, по которому Иран якобы «хочет войны», так как «разместил свою страну» близко к военным базам США.

Ранее США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны. В исполнительном офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения союзников Ирана от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

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Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного
Президент Чехии Павел не удержал знамя и сбил фуражку военного на празднике
29 октября 2023, 18:09

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел побывал на памятном мероприятии по случаю годовщины создания независимой Чехословакии. Во время торжественной церемонии он случайно сбил фуражку солдата из почетного караула. Об этом сообщает iROZHLAS.
Павел не справился с тяжестью переданного ему знамени и опустил его верхушку на голову военного, из-за чего у того упала фуражка.

Позже президент Чехии написал в социальной сети X извинения за физический или психологический ущерб, который Павел причинил военнослужащему. Он также объяснил, что не смог удержать знамя из-за чего случился данный инцидент. 

Ранее сообщалось, что чешская контрразведка больше всего боится РФ. В ежегодном докладе Службы безопасности и информации за прошлый год утверждается, что именно Россия представляет самую большую угрозу безопасности Чехии. 

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