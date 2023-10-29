Путин поздравил Эрдогана со столетием образования Турецкой Республики

Фото: официальный сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
Президент России пожелал Эрдогану успехов и крепкого здоровья, а гражданам Турции — процветания и счастья.
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