Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием сотрудничества между странами

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между странами. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 1948 году. С этого момента между Москвой и Пхеньяном установилось прочное сотрудничество, которое продолжает развиваться до сих пор.
Глава России отметил, что сотрудничество с Северной Кореей в настоящее время развивается сразу в нескольких сферах. Говоря об этом Путин вспомнил последнюю встречу с Ким Чен Ыном, которая прошла на космодроме Восточный в Амурской области.
Также Путин выразил уверенность в том, что реализация достигнутых договорённостей поспособствует наращиванию двусторонних взаимоотношений.
В заключение письма российский президент пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов во всех начинаниях, а гражданам Северной Кореи – мира и благополучия.
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Глава России отметил, что сотрудничество с Северной Кореей в настоящее время развивается сразу в нескольких сферах. Говоря об этом Путин вспомнил последнюю встречу с Ким Чен Ыном, которая прошла на космодроме Восточный в Амурской области.
В заключение письма российский президент пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов во всех начинаниях, а гражданам Северной Кореи – мира и благополучия.
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Анастасия Чинкова