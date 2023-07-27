Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины окончания Корейской войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам главы государств, боевой опыт очень ценен для обоих стран и необходимо продолжать развивать связи между Россией и КНДР в различных сферах. Президент России отметил важность приумножения дружбы, особенно, перед лицом существующих внешних угроз.
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Анастасия Крестьянова