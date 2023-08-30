Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем рождения.
Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Беларусь смогут сообща преодолеть любые возникшие трудности. Также, глава государства отметил работу Лукашенко, которая направлена на развитие двусторонних отношений с РФ. Президент добавил, что его белорусский коллега неустанно трудится на благо белорусского народа и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в деятельности.
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