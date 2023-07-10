Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан.
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. Президент РФ отметил высокий политический авторитет коллеги и широкую поддержку населения.
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