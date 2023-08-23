Путин поздравил премьера Индии с успешным прилунением

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что сердечно поздравляет президента и премьера Индии с успешным приземлением станции «Чандраян-3» на Луну.
Владимир Путин отметил, что лунная миссия продемонстрировала прогресс страны в научно-технологической сфере. Глава государства пожелал Индии дальнейшего развития и процветания. Путин добавил, что страна уже сделала большой шаг в освоении космоса.
Прежде сообщалось, что индийская миссия «Чандраян-3» совершила посадку на Луну.
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Владимир Путин отметил, что лунная миссия продемонстрировала прогресс страны в научно-технологической сфере. Глава государства пожелал Индии дальнейшего развития и процветания. Путин добавил, что страна уже сделала большой шаг в освоении космоса.
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Анастасия Крестьянова