Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ

Фото: kremlin.ru
Российский лидер поздравил Роскомнадзор с 30-летием основания, а также отметил важность работы, которой занимается ведомство, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
По словам главы Российской Федерации, в непростые времена особенно важна деятельность тех, кто пресекает попытки заинтересованных лиц внести раздор в общество.
Ранее Роскомнадзор расширил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке. К новым 49 наименованиям, включенным в перечень, относятся также китайский протокол Shadowsocks, разработанный для обхода цензуры, и российский ItHelper от компании «Софт Программ».
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«И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь», - отметил президент.
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Евгения Парфентьева