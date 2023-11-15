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Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ

15 ноября 2023, 09:41
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер поздравил Роскомнадзор с 30-летием основания, а также отметил важность работы, которой занимается ведомство, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
По словам главы Российской Федерации, в непростые времена особенно важна деятельность тех, кто пресекает попытки заинтересованных лиц внести раздор в общество.

«И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь», - отметил президент.


Ранее Роскомнадзор расширил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке. К новым 49 наименованиям, включенным в перечень, относятся также китайский протокол Shadowsocks, разработанный для обхода цензуры, и российский ItHelper от компании «Софт Программ».

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#президент
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#владимир путин
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The Guardian: Путин уже победил на Украине
15 ноября 2023, 10:07

Фото: istockphoto/Arseniy45

Президент России Владимир Путин уже одержал победу в противостоянии с Украиной. Это произошло в тот момент, когда внимание западных стран оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке.
Такое мнение высказали в ходе подкаста журналисты британской газеты The Guardian. По их мнению, то, что в последнее время интерес всего мира сосредоточен на палестино-израильском конфликте, говорит о том, что российский лидер одержал верх на Украине. Время работает на Москву, сделали вывод обозреватели.

Они также обратили внимание на то, что Киев в текущей ситуации может потерять поддержку своего главного союзника — США, особенно в том случае, если на предстоящих президентских выборах победу одержит Дональд Трамп. Отмечается также, что в пользу России говорит преимущество в живой силе и технике.

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#сша
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#киев
#владимир путин
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Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС
15 ноября 2023, 10:01

Фото: iStock/Gilnature

Американские власти все больше разочаровываются тем, как Израиль действует против палестинского движения ХАМАС из-за роста количества жертв среди гражданских, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет войну против ХАМАС, поскольку число погибших среди мирного населения растет, а призывы администрации остаются без внимания, что усиливает раскол между близкими союзниками», - пишут журналисты. 

В агентстве отметили, что американские чиновники всё чаще стали связываться с властям Израиля на предмет количества жертв среди гражданского населения, которое ежедневно растёт в результате военной операции, которую ЦАХАЛ проводит на территории сектора Газа. Однако, эти серьезные обсуждения пока что игнорируются израильской стороной. 

При этом, когда США спросили Израиль об ударе по лагерю беженцев, то получили «пренебрежительный» ответ и утверждение о том, что цель удара была достигнута. 

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#сша
#израиль
#чиновники
#война
#сектор газа
#палестина
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В «Рособоронэкспорте» рассказали о причинах отказа от экспорта БПЛА «Ланцет»
15 ноября 2023, 09:43

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Иностранные заказчики проявляют большой интерес к российскому барражирующему боеприпасу «Ланцет». Однако этот дрон-камикадзе не поставляется за границу, в том числе по причине его высокой востребованности в Вооруженных силах России.
Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 сообщил генеральный директор российской государственной компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Он сообщил, что в компании отмечают заметный рост интереса иностранных заказчиков к российским барражирующим боеприпасам, отлично зарекомендовавших себя в ходе боевых действий.

На сегодняшний день «Рособоронэкспорт» в этом сегменте продвигает беспилотник «Куб-Э». Что касается «Ланцета», то этот барражирующий боеприпас, несмотря на значительный интерес к нему на внешнем рынке, за рубеж не поставляется. Причина в том, что в нем велика потребность Вооруженных сил РФ, а также в отсутствии разрешительных экспортных документов, пояснил глава «Рособоронэкспорта».

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#беспилотник
#боеприпас
#компании
#рост
#рф
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Комиссия Конгресса США: Китай решил не отдаляться от России
15 ноября 2023, 09:30

Фото: iStock/Zerbor

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности в докладе, который предоставили в Конгресс США, заявила о решении КНР не отдаляться от РФ, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии.
В докладе специалисты отметили, что дружественные отношения Китая с Россией уже привели КНР к определенным проблемам с партнерами, в первую очередь европейскими, однако, Пекин принял стратегическое решение сохранять отношения с Москвой. 

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», - отметили аналитики в докладе. 

К тому же, по мнению авторов доклада, своими отношениями с Россией Китай демонстрирует Соединенным Штатам непосредственное стратегическое единство, направленное конкретно против них.

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#китай
#специалисты
#отношения
#россия
#сша
#конгресс сша
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Байден одобрит проект о финансировании без помощи Израилю и Украине
15 ноября 2023, 09:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден планирует утвердить проект государственного финансирования без пунктов о помощи Израилю и Украине, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», - сообщил собеседник СМИ. 

Ранее палата представителей США утвердила законопроект о временном финансировании правительства, который не включал в себя помощи Украине и Израилю. Теперь документ должен одобрить сенат, затем его сможет подписать американский президент. 

Напомним, издание The Washington Post выяснило, что украинский конфликт престал представлять прежний интерес для американского Конгресса.

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#сша
#президент
#законопроект
#финансирование
#джозеф украина
#израиль
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Ученый Филипп: В случае удара по ядерным шахтам погибнет 9/10 населения страны
15 ноября 2023, 08:58

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Атака американских шахт с ядерным оружием может привести к гибели примерно 300 миллионов человек. В стране под угрозой окажется 90% населения.
Об этом написал ученый из Принстонского университета Себастьян Филипп в своей статье для журнала Scientific American. Согласно построенным им моделям, целенаправленный ядерный удар по шахтам, которые расположены в Вайоминге, Колорадо, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожил все живое в сопредельных районах.

Ученый указал, что, кроме мощных ударных волн и светового излучения, опасность также представляет радиоактивная пыль, которая из-за переменчивости направлений ветра может распространиться на огромные расстояния. Под ударом окажутся также густонаселенные районы Канады и северная часть Мексики. Риску смертельных радиоактивных осадков подвергнутся 300 миллионов человек, предупреждает Филипп.

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#учёный
#человек
#опасность
#удар
#сша
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УВКПЧ: Эксперт ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США
15 ноября 2023, 08:33

Фото: istockphoto/Devonyu

Эксперт Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Ашвини К. П. осуществила рабочую поездку в США. В специальном докладе по итогам 15-дневного визита она заявила, что была по-настоящему потрясена и шокирована различными проявлениями системного расизма в этой стране.
Об этом говорится в заявлении УВКПЧ, опубликованном на сайте ООН. В документе указано, что во всех штатах, где побывала эксперт, проявления расизма были многогранными, и создавалось впечатление, что они усиливаются. Целые группы людей словно намеренно маргинализированы по расовому признаку. Их представители рассказывали Ашвини К. П. о многих проявлениях системного расизма по отношению к ним, таких, например, как лишение избирательных прав и права на жильё.

Эксперт отметила, что, вопреки декларируемым успехам, США в настоящее время находятся на критической стадии борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Люди подвергаются унижениям и ущемлению в правах систематически и институционально.

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#сша
#эксперт
#права
#люди
#оон
#жильё
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Французского президента Макрона призвали к более взвешенной позиции по Израилю
15 ноября 2023, 07:10

Фото: kremlin.ru

Французские дипломаты из стран Ближнего Востока и Африки призвали президента Эммануэля Макрона к более взвешенной позиции по Израилю, об этом стало известно Le Figaro.
По информации СМИ, ноты французских дипломатов к Макрону были направлены в министерство иностранных дел и Елисейский дворец. В МИД отметили, что подобный шаг является беспрецедентным. 

Дипломаты напомнили президенту, что его нынешняя позиция по палестино-израильскому конфликту противоречит общепринятому подходу страны, который всегда был направлен на нейтралитет и поиски дипломатического выхода из конфликта. 

Макрону также тонко намекнули, что в сегодняшней ситуации Франция утрачивает доверие Ближнего Востока из-за позиции президента. 

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#франция
#мид
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#дипломат
#израиль
#палестина
#президент
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Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
МО: ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
15 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ивановские десантники провели успешную операцию, уничтожив несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР, сообщили представители Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.
По информации, полученной разведкой через беспилотник, были выявлены замаскированные позиции противника, после чего точные координаты передали зенитчикам.

Они оперативно вышли на огневой рубеж, приступив к уничтожению целей. Используя зенитные орудия ЗПУ-4 и С-60, военнослужащие атаковали и успешно уничтожили опорные пункты ВСУ с использованием беглого огня.

В ходе работы в этом направлении ивановские десантники-зенитчики уже поразили множество позиций противника и уничтожили значительное количество легкобронированной техники. Для повышения маневренности зенитные орудия устанавливают на базу «Уралов» и активно выполняют боевые задачи, выезжая на боевую работу несколько раз в сутки.

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#сша
#беспилотник
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