Путин поздравил российских аграриев с Днём работника сельского хозяйства

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин поздравил граждан России с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что российский АПК всегда славился настоящими профессионалами, пользующимися заслуженными почётом и уважением. Он отметил, что несмотря на стоящие перед отраслью большие проблемы и вызовы, все они будут решены.
В этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы, отметил глава российского государства. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.
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«Именно <...> усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики», — сказал Владимир Путин.
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