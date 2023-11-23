Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поздравил сборную РФ, одержавшую победу на международной олимпиаде по астрономии, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряжённой борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость», - сообщается в поздравительной телеграмме от президента.
По словам главы РФ, победили подтвердили успешно перенятые знания, основы которых были заложены советским образованием.
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