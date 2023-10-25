Путин: Позиция РФ в конфликте на Ближнем Востоке не носит конъюнктурный характер

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Владимир Путин заяви, что позиция РФ в конфликте на Ближнем Востоке не носит конъюнктурный характер.
«Позиция РФ по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурного конфликта характера», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства. Он подчеркнул, что Россия выступает за исполнение решении ООН и создание государства Палестины. Эта позиция, по словам российского лидера, известна всем сторонам.
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