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Россия смогла устоять в экономическом и военном плане, несмотря на старания западных стран дестабилизировать ситуацию в стране, пишет французская газета Le Monde.
СМИ пишут, что Российское государство справилось с трудностями конфликта, даже с теми, которые не рассматривались.
Российские военнослужащие успешно отстояли вражеское контрнаступление, где Украина не смогла долбиться результата, говорится в публикации.
Автор материла утверждает, что эти новости указывают на правоту президента России Владимира Путина.
Помимо этого, в экономике никаких серьезных изменений не произошло, которую так предсказывали западные эксперты.
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Российские военнослужащие успешно отстояли вражеское контрнаступление, где Украина не смогла долбиться результата, говорится в публикации.
Помимо этого, в экономике никаких серьезных изменений не произошло, которую так предсказывали западные эксперты.
Читайте также:
В Кремле сообщили, что Путин знает о возможных диверсиях со стороны Запада.
Вице-премьер Оверчук: Форум АТЭС прошёл удачно, позиция Москвы полностью учтена.
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Дана Игумнова