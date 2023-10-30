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Главными бенефициарами мировой нестабильности являются власти Соединенных Штатов Америки, ою этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности. Они организуют смертоносный хаос», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
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