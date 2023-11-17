Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС

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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что рассмотрит заявку Франции о возможно включении в БРИКС, если страна подаст ее. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал», — заявил глава РФ.Ранее Владимир Путин заявил, что до 2014 года не думал, что конфликт с Украиной в принципе возможен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также Путин сказал, что нельзя делить человечество на «первый» и «второй» сорта.
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