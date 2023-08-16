Путин предложил главе Дагестана помощь после взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: сайт Кремля
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале. Об этом он заявил на пресс-подходе.
Глава региона сообщил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, президент предложил республике помощь в связи с ЧП в Махачкале.
По его словам, глава государства обратился к Меликову с просьбой об оказании поддержки жителям республики. Владимир Путин также предложил Дагестану принять федеральные меры поддержки.
Напомним, речь идет о взрыве под Махачкалой на АЗС, который произошел вечером 14 августа. В результате ЧП погибли 35 человек, более 100 пострадали.
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По его словам, глава государства обратился к Меликову с просьбой об оказании поддержки жителям республики. Владимир Путин также предложил Дагестану принять федеральные меры поддержки.
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Анастасия Крестьянова