Путин предложил изменить порядок уведомления ООН и Совета Европы о положении в стране

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты поправок в законодательство, согласно которым изменится порядок уведомления ООН и Совета Европы о введении и прекращении в России военного и чрезвычайного положения. Документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, что Россия была членом Совета Европы с 1996 по 2022 годы. Причиной выхода страны из Совета стала нарастающая антироссийская политика со стороны НАТО и Евросоюза.
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