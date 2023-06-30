Путин предложил обсудить главе Роскосмоса работу низко-орбитальной группировки

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Путин на встрече с Борисовым предложил обсудить развитие низкоорбитальной группировки
Глава государства отметил, что накануне, уже поднимался вопрос о создании низкоорбитальной группировки до 200 км. Проблему составляют двигатели, которые должны удерживать данную высоту. Путин напомнил, что обсуждал с главой корпорации соответствующий нюанс. По его словам, Борисов выразил предложением о привлечении к производству частных компаний.
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Анастасия Крестьянова