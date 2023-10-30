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Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине

30 октября 2023, 21:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил тем, кто переживает за Израиль, расследовать работу американских спецслужб, работающих на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
По словам главы российского государства, это «мрак да и только, по-другому сказать невозможно».

Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#украина
#израиль
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Рамзан Кадыров прокомментировал погромы в аэропорту Махачкалы
Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать
30 октября 2023, 22:38

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о вчерашних протестах, вспыхнувших в аэропорту Махачкалы.
Чеченский лидер опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.

«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», - отметил Кадыров. 

Глава Чечни отметил, что попытка подобной провокации вчера была и в Чечне, однако, она была оперативно и жестко пресечена.

Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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#рамзан кадыров
#чечня
#дагестан
#протесты
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Путин: Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности
30 октября 2023, 21:44

Фото: kremlin.ru

Главными бенефициарами мировой нестабильности являются власти Соединенных Штатов Америки, ою этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности. Они организуют смертоносный хаос», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Напомним, именно американское оружие использовалось для эскалации конфликта на Украине. Сейчас Соединенные Штаты продолжают поставлять смертоносные боеприпасы и технику в руки Израилю, при помощь которых ЦАХАЛ бомбит мирные палестинские районы.

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#сша
#оружие
#владимир путин
#боеприпасы
#заседание
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#дагестан
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Путин: Киев пытается инспирировать погромы в России
30 октября 2023, 21:37

Фото: kremlin.ru

Киевские власти пытаются инспирировать погромы в России, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Несмотря на непрекращающиеся попытки Киева учинить беспорядки на территории РФ, источник «Украинской правды» заявил, что Украина перестала быть темой «номер один» для стран Запада в связи с эскалацией палестино-израильский конфликта, и в команде украинского президента признают этот факт.

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#владимир путин
#украина
#россия
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Путин: События в Дагестане были начаты через украинские соцсети
30 октября 2023, 21:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне беспорядки были инспирированы через социальные сети из Украины с помощью западных спецслужб. Об этом Путин сообщил в ходе заседания по ситуации в Дагестане.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной. Глава Дагестана отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
#страны
#информация
#путин
#дагестан
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Путин: Россия сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства
30 октября 2023, 21:30

Фото: kremlin.ru

Российская Федерация сражается за будущее и справедливое мироустройство, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«За будущее, принципы справедливого мироустройства Россия сражается на поле боя», - прокомментировал ситуацию президент. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Ранее портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира, в котором Россия заняла первое место. Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.

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#владимир путин
#россия
#армия
#будущее
#дагестан
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США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
Путин: США дискредитируют тех, кто хочет остановить кровопролитие в Газе
30 октября 2023, 21:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Российский лидер отметил, что даже Организация Объединенных Наций (ООН) подвергается травле.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#мид
#заседание
#министр
#лидер
#оон
#путин
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Путин: на Ближнем Востоке стали мстить по принципу коллективной ответственности
30 октября 2023, 21:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на Ближнем Востоке вместо наказания террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Напомним, тема совещания — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#владимир путин
#мид
#заседание
#министр
#ск
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Путин заявил, что при взгляде на погибших в Газе детей у него «сжимаются кулаки»
30 октября 2023, 21:21

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что при взгляде на погибших в секторе Газа детей у него «сжимаются кулаки».
«Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке – кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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#владимир путин
#заседание
#рф
#дагестан
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Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане
30 октября 2023, 21:18

Фото: сайт Кремля

Президент России проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане.
Сообщается, что тема совещания — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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