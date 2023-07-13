Путин предложил подготовить нацпроект по экономике данных в 2023 году

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Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий предложил в этом году осуществить подготовку нового нацпроекта по формированию экономики на период до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных», — цитирует агентство слова российского лидера.
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