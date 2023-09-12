Путин предложил установить день воссоединения России с новыми регионами

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Такая информация следует из документа, которые появился в думской электронной базе.
«Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в документе.
Предварительно, закон вступит в силу в случае его принятия со дня опубликования.
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