Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин предложил установить день воссоединения России с новыми регионами

Путин предложил установить день воссоединения России с новыми регионами

Путин предложил установить 30 сентября Днем воссоединения России с новыми регионами
12 сентября 2023, 09:42
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Такая информация следует из документа, которые появился в думской электронной базе.
«Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в документе.

Предварительно, закон вступит в силу в случае его принятия со дня опубликования.


В пояснительной записке к документу уточняется, что возвращение в состав России территорий новых регионов состоялось из-за исторической общности местных жителей, которые добровольно приняли данное решение.

Читайте также:

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Путин считает доходы россиян довольно скромными

Путин назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей
#закон
Читайте нас в
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах
12 сентября 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любого государства. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Глава российского государства подчеркнул, что в РФ это прекрасно понимают и работают над этим. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Российский лидер отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.


Читайте также:

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Путин назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей

Путин считает доходы россиян довольно скромными

#форум
#вэф
#заседание
#лидер
#доходы
#рф
Читайте нас в
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием Путина
12 сентября 2023, 09:30

Фото: сайт Кремля

Пленарное заседание ВЭФ-2023 с участием президента России Владимира Путина во Владивостоке стартовало с аплодисментов летчикам, которые смогли успешно посадить Airbus A320 под Новосибирском.
«Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь 21 век, с этого мы сходить не будем. Мы собираемся для того, чтобы оценить основные тенденции, которые определяют динамику международных деловых связей», - обратился Путин ко всем присутствующим на мероприятии.

На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Глава государства отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте также:

Путин считает доходы россиян довольно скромными

Путин назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей

Путин поддержал расширение Восточного полигона
#доходы
#путин
Читайте нас в
Путин поддержал расширение Восточного полигона
12 сентября 2023, 08:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддерживает расширение Восточного полигона и надеется, что до конца 2023 года будут подписаны концессионные соглашения, сопровождаемые некоторыми сложностями. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
«Вы знаете мою позицию. Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, как можно качественнее... Насколько я понимаю, вот эти концессионные соглашения, они подписаны практически уже или находятся на рассмотрении вернее», - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что что соглашения будут подписаны до конца текущего года. По его словам, процесс сопровождается некоторыми сложностями, которые связаны с финансированием, а также с определением справедливого распределения заказов, уточнив, что это работа рыночного характера.

Российский лидер отметил, что необходимо создать три дополнительных тоннеля полигона, а также мосты.

Читайте также:

Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику

Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

Путин предложил проработать возможность отсрочки регионам ДФО по кредитам
#работа
#соглашения
#полигон
#лидер
#путин
Читайте нас в
Ким Чен Ын прибыл в Россию
12 сентября 2023, 08:09

Фото: РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении агентства.

Также в статье напомнили, что Ким Чен Ын покинул свою страну 10 сентября. Его сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии КНДР, правительства и вооруженных сил.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируется его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.

Читайте также:

Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию по приглашению Путина

Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия


#поезд
#вэф
#лидер
#чиновники
#кндр
#переговоры
Читайте нас в
Джо Байден пошутил, выступая в годовщину терактов 11 сентября
12 сентября 2023, 07:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден в годовщину терактов, которые произошли в 2001 году, начал выступление с шутки, рассказав о своем спортивном прошлом.
Байден провел встречу с американскими военными, а также выступил с заявлением на Аляске, начав его с шутки, приветствовав губернатора штата Майка Данливи.

«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - сказал Байден, усмехнувшись.
 
Ранее Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада». Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.

Читайте также:

Башни-близнецы: раскрыта теория заговора теракта в США

Перечислены причины неизбрания Байдена на второй президентский срок в США

Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20
#страны
#байден
Читайте нас в
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении шин на машине
12 сентября 2023, 06:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Трое жителей Красноярска были задержаны полицией по подозрению в повреждении колес на автомобиле, принадлежащем ЛДПР. Этот инцидент произошел в Советском районе Красноярска, передает РИА Новости.
Подозреваемые, молодые люди, родившиеся в 2000 году и ранее не судимые, были задержаны сотрудниками полиции. Их действия оцениваются как повреждение имущества и мелкое хулиганство. Подозреваемые заявили, что их поступок был мотивирован внезапной неприязнью.

Ранее один из кандидатов на пост губернатора Красноярского края Александр Глисков сообщил в социальных сетях, что двое человек держали дверь, а третий повредил два колеса на автомобиле «Газель» с символикой ЛДПР.

Читайте также:

В Таиланде задержали бойца UFC из Чечни Асхабова за пытки и ограбление

В Челябинской области юноши открыли стрельбу по горожанам

В пермской колонии погибла 43-летняя заключенная
#хулиганство
#пост
#человек
#люди
#лдпр
Читайте нас в
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за ущемления прав россиян
Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян
12 сентября 2023, 05:57

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен запретом на въезд в Евросоюз на личном транспорте ущемила права российских граждан.
«Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — возмутился лидер партии «Патриоты» на своей странице в соцсети X.

По мнению Филиппо, такая антироссийская политика со стороны стран ЕС является откровенным проявлением расизма.

Читайте также:

В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях

В Минпросвещения рассказали о насилии и угрозах в отношении учителей из новых регионов РФ

G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина

#соцсети
#политика
#запрет
#россия
#россияне
#европа
#франция
Читайте нас в
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию и едет по Приморью на север
12 сентября 2023, 05:48

Фото: ЦППК

Бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, сообщает РИА Новости.
Примерно в 12:15 по местному времени (5:15 по московскому времени) этот бронепоезд, состоящий из зеленых вагонов с желтой полосой, таких же, как на официальных фотографиях, предоставленных северокорейским агентством ЦТАК во время церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, пересек мост через Раздольную и продолжает движение на север. Вагоны были тянуты локомотивом с символикой Российских железных дорог (РЖД).

Читайте также:

Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября

Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
#ржд
#сша
#мост
#предупреждение
#движение
#кндр
Читайте нас в
Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
Песков о предупреждении США в адрес КНДР по продаже оружия: важны интересы стран
12 сентября 2023, 05:36

Фото: сайт Кремля

Россия руководствуется своими интересами в двусторонних отношениях и не обращает внимания на заявления, исходящие из Соединенных Штатов. Эту позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Песков таким образом он прокомментировал предупреждения, отправленные Белым Домом в адрес КНДР относительно продажи оружия России.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает свои отношения со своими соседями и будет ориентироваться на интересы обеих стран.

Читайте также:

Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами

Песков: Призывной возраст был повышен в связи с рекомендациями Минобороны

Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына


#россия
#возраст
#отношения
#кндр
#путин
#песков
Читайте нас в
Достижения.рф