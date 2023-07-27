Путин предоставил российское гражданство хоккеисту из США

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Менеллу. Соответствующие сведения размещены на портале официальной информации.
Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менеллу выступает за команду с 2022 года.
Указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации. Известно, что ранее хоккеист играл в американской команде и в минском клубе.
Ранее сообщалось, что обвинившая Байдена в харассменте выразила желание получить гражданство РФ.
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Указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации. Известно, что ранее хоккеист играл в американской команде и в минском клубе.
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Анастасия Крестьянова