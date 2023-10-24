Путин предупредил об опасности оправдания нацистских преступлений

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Президент России Владимир Путин предостерег от попыток оправдания действий нацистских преступников. Это может привести к разрушительным последствиям и стать причиной трагедии для миллионов людей.
Владимир Путин подчеркнул важность недопустимости любых попыток оправдания действий нацистских преступников, так как это может привести к трагическим последствиям для стран и народов.
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Александр Бойцов