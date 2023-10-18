Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» и собирается выступить на церемонии открытия после председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает РИА Новости.
«Один пояс, один путь» представляет собой международную инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином десять лет назад. Главной целью этой инициативы является укрепление и создание новых торгово-транспортных маршрутов, связывающих более 60 стран в Центральной Азии, Европе и Африке. Это способствует развитию торговых отношений между этими регионами и Китаем.
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