Путин прибыл на выставку в Манеж

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин приехал на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеж. Главе государства будет продемонстрирован обновлённый подвижной состав рельсового транспорта столицы.
Российского лидера встретил мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках мероприятия, президенту представят современные вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Также, глава государства сегодня даст старт движению по третьему Московскому центральному диаметру. Кроме того, главе государства будет продемонстрирована интерактивная транспортная система столицы.
Накануне, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе необходимо синхронизировать строительство с развитием транспортной инфраструктуры.
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В рамках мероприятия, президенту представят современные вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Также, глава государства сегодня даст старт движению по третьему Московскому центральному диаметру. Кроме того, главе государства будет продемонстрирована интерактивная транспортная система столицы.
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Анастасия Крестьянова